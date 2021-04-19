Вечная орбитальная станция: в России придумали замену МКС

Экипаж МКС 19 апреля принял решение попробовать новые способы герметизации трещин в борту станции. Там возобновилась утечка воздуха, спустя месяц после ремонта. На фоне новостей о нерешенных проблемах на МКС, в России заявили о готовности отказаться от дальнейшей эксплуатации космической станции. Причем уже совсем скоро – после 2024 года. Об альтернативе МКС каналу "Россия 1" рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

Экипаж 65-й экспедиции на МКС уже влился в рабочий график. Космонавты готовятся к серьезному испытанию: летом надо пристыковать к станции еще один модуль – "Наука". Их предшественники Рыжиков и Кудь-Сверчков на земле восстанавливаются после полета. Сергей Рыжиков рассказывает, как изменилась станция за последние четыре года, со времени его первого полета.

"Станция стала лучше. Лучше стал российский сегмент станции, потому что были заменены панели интерьера служебного модуля, где космонавты проводят большую часть времени", – отмечает командир экспедиции МКС-64, космонавт-испытатель, Герой России Сергей Рыжиков.

Все бы хорошо, но вот проблема с утечкой... О том, что из российского модуля "Звезда" утекает воздух, знают, кажется, все, кто интересуется космосом. Экипаж на поиски микроскопической трещины и на обслуживание станции ежедневно тратит до четверти рабочего времени. Станции больше 20 лет, и дальше проблемы будут только множиться.

"Мы неоднократно на эту тему говорили в Академии наук, в разных других ведомствах, – говорит руководитель полетами ЦУП Владимир Соловьев. – О создании российской станции".

В юбилейный День космонавтики об этом докладывали президенту. До 2024 года Россия будет выполнять свои обязательства по обслуживанию МКС, как того требует договор. Но дальше надо строить новую станцию.

"Мы не можем подвергать угрозе жизни в ситуации, которая сегодня связана со старением конструкции и железа, может привести к необратимым последствиям, вплоть до катастрофы. Этого нельзя допускать", – настаивает зампред российского правительства Юрий Борисов.

Сейчас МКС – это огромный орбитальный комплекс, размером с футбольное поле и весом 400 с лишним тонн. Из 15 действующих модулей – российских только 5. Подсчитано, до 2030 года на их поддержание будет затрачено около 400 миллиардов рублей. А ведь можно за те же деньги вывести на орбиту совершенно новую космическую станцию. Рабочее название РОСС – российская орбитальная служебная станция.

"Нам надо подниматься выше, на высокоширотную орбиту. Это позволит нам максимально видеть российскую территорию. И особенно, что очень важно, полярные районы. А это связано еще и с освоением Северного морского пути", – аргументирует смену приоритетов Юрий Борисов.

В таком случае можно будет запускать грузовые корабли и с космодрома в Плесецке и, конечно, задействовать космодром Восточный.

"РОСС может быть периодически посещаемой станцией для замены оборудования и ремонта. Необязательно, чтобы она была постоянно эксплуатируемая. Благодаря таким решениям масса станции будет существенно меньше, чем орбитальный комплекс "Мир". Потребуется существенно меньше средств для поддержания ее на орбите", – подсчитал академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин.

Станция будет строиться по модульному принципу – один элемент свой срок отработал, отстыковывается, его место занимает новый модуль с новыми функциональными возможностями. Теоретически такая станция может быть... вечной.

– Сами потянем или, если кто-то к нам в кооперацию попросится, возьмем?

"Обязательно возьмем, – заверяет Юрий Борисов. – Но и сами потянем".

– И последний вопрос, такой романтический, а планируется ли использовать станцию для полетов к другим планетам? То, о чем мы постоянно говорим?

"Безусловно, это одна из новых функций. И она очень серьезно рассматривается. Станция – это как некий передаточный, промежуточный пункт, в частности, для полетов и освоения Луны и лунного пространства", – отвечает на вопрос заместитель председателя российского правительства Юрий Борисов.

Детали прорабатываются. Но уже известно, что для стартовых модулей могут быть использованы научно-энергетический и стыковочный модули. Они уже созданы. Но их надо будет доработать.

Окончательное решение о строительстве новой станции еще не принято. Но есть предложение правительства и готовность финансировать это грандиозный во всех смыслах проект.