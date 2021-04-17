"Самочувствие хорошее" — экипаж МКС вернулся на Землю

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-17" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) на борту благополучно приземлился в казахстанской степи. Космонавты чувствуют себя хорошо, написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Приземление состоялось в 7 часов 55 минут по московскому времени. Трансляция велась на сайте "Роскосмоса". После 184 дней нахождения на орбите на Землю вернулись россияне Сергей Рыжиков (командир экипажа МКС) и Сергей Кудь-Сверчков, американский астронавт Кэтлин Рубинс.

Накануне отстыковки от МКС Рыжиков передал управление Шэннон Уокер, вручив символический ключ от станции. На МКС остались семь членов экипажа, это двое российских космонавтов, четверо американских астронавтов и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований.

Ранее сообщалось, что за время, проведенное на МКС, российские космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в космос из люка станции, который не открывался более 11 лет, и провели порядка 50 научных исследований и экспериментов, из которых три выполнялись в автоматическом режиме без участия экипажа.