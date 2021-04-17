Возвращение "Союза": первое приземление после гагаринского юбилея

С Международной космической станции на Землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Как прошло первое приземление после гагаринского юбилея?

Посадка прошла строго по графику. Корабль "Союз МС-17" с тремя членами экипажа – космонавтами Сергеем Рыжиковым, Сергеем Кудь-Сверчковым и астронавтом NASA Кэтлин Рубинс – отстыковался от Международной космической станции в 4:34 утра по московскому времени.

Через два с половиной часа пилотируемый корабль включил двигатели в режим торможения и уже через полчаса разделился на отсеки – бытовой и агрегатный, которые сгорели в плотных слоях атмосферы. А третий отсек – непосредственно сам спускаемый аппарат с космонавтами – продолжил посадку. И около восьми утра он приземлились в 147 километрах от Казахстанского города Жезказган.

Командира экипажа Сергея Рыжикова первым извлекли из спускаемого аппарата. Это обусловлено особенностью размещения космонавтов в спускаемом аппарате – командир сидит напротив люка.

Экипаж на руках переносят в специальное кресло. Женщине – букет цветов от галантных российских офицеров. Медики вытирают пот с лица Кэтлин – в спускаемом аппарате было жарко, потому что система терморегулирования осталась в приборно-агрегатном отсеке, который отстрелился. И дальше спускаемый аппарат плавно нагревается.

Для того чтобы как-то бороться с этим явлением, за сутки до расстыковки выполняется процедура захолаживание, когда температура спускаемого аппарата понижается, чтобы он аккумулировал какой-то запас холода.

Врачи приступают к осмотру Кэтрин: пульс, давление, общее физическое состояние – все в норме.

И, наконец, третий участник космической экспедиции Сергей Кудь-Сверчков. Чувствует себя прекрасно.

Экспедиция Рыжикова, Кудь-Сверчкова и Рубинс на МКС началась в октябре прошлого года. Экипаж провел на орбите 185 суток, успев за это время провести ряд научно-прикладных исследований и работ по ремонту станции, в том числе по устранению утечки воздуха в российском сегменте.