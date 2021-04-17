"Союз МС-17" взял курс на Землю

От Международной космической станции отстыковался пилотируемый космический корабль "Союз МС-17" с космонавтами Роскосмоса Сергеем Рыжиковым, Сергеем Кудь-Сверчковым и астронавтом НАСА Кэтлин Рубинс. После расстыковки он отправился к Земле.

В соответствии с программой полета, на 07:01 по Москве запланировано включение двигателей "Союза" на торможение", от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки, передает ТАСС.

После входа спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы начнется процесс аэробаллистического торможения, в ходе которого вкруг капсулы образуется облако плазмы температурой около 2 тысяч градусов. Дальнейшее торможение произойдет за счет парашютов.

Выдача команды на ввод основного парашюта ожидается в 07:41, на высоте менее метра до поверхности Земли на "Союзе МС-17" сработают двигатели мягкой посадки.

Приземление спускаемого аппарата ожидается в 147 километрах юго-восточнее города Жезказгана (Казахстан).