"Союз МС-17" совершил успешную посадку в заданном районе

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-17" с двумя российскими космонавтами и астронавтом НАСА на борту успешно приземлился в Казахстане.

Посадка была произведена в заданной точке, расположенной в 147 километрах от города Жесказган. На Землю благополучно вернулись космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс, завершившие полугодовую экспедицию на борту Международной космической станции (МКС), напоминает "Интерфакс".

После эвакуации покорителей космоса из спускаемого аппарата медики проведут на месте приземления их первичный осмотр: определят уровень кислорода в крови, проверят артериальное давление и при необходимости окажут первую медицинскую помощь.

В организации поисково-спасательного обеспечения приземления спускаемого аппарата было задействовано 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26, около 30 единиц наземной техники, в том числе, поисково-эвакуационные машины "Синяя птица", а также более 200 военнослужащих из числа летного состава и специалистов поисково-спасательной группы.