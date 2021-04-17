Члены длительной экспедиции на МКС возвращаются на Землю

После завершения полугодовой экспедиции на орбиту часть экипажа Международной космической станции (МКС) возвращается на Землю на космическом корабле "Союз МС-17".

В ночь на субботу, 17 апреля, члены экипажа "Союза" – российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс – попрощаются со своими коллегами, перейдут в корабль, закроют переходные люки и начнут подготовку к расстыковке. После их отбытия на МКС будут нести вахту семь человек, в том числе, двое российских космонавтов.

По информации Центра управления полетами, закрытие люков между исследовательским модулем "Поиск" российского сегмента станции и "Союзом" запланировано на период с 1:10 до 1:30, расстыковка запланирована на в 4:34 по московскому времени, передает РИА Новости.

Далее последуют тормозной импульс для схода с орбиты ч с последующим отделением спускаемого аппарата. Через три минуты после разделения отсеков капсула с экипажем войдет в атмосферу Земли, в 7:41 над ней раскроются купола сначала вытяжного, а затем основного парашютов.

Посадка спускаемого аппарата запланирована ориентировочно на 7:56 по московскому времени. Место приземления расположено в 147 километрах юго-восточнее Жезказгана (Казахстан).

Экипаж "Союза МС-17" отправился на орбиту 184 суток назад. За время экспедиции российские космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в открытый космос, выполнив на поверхности МКС часть из запланированных работ. Кроме того, в ходе экспедиции россияне загерметизировали две трещины в переходной камере модуля "Звезда". Астронавт НАСА Кэтлин Рубинс за время полугодовой экспедиции дважды выходила в открытый космос.