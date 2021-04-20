МКС: будущее заметно износившейся станции определено

Видимых причин для сокращения сроков эксплуатации МКС нет. Об этом рассказал российский космонавт Сергей Рыжиков в интервью "Россия 24". В субботу вместе со своим коллегой Сергеем Кудь-Сверчковым и американским астронавтом он вернулся на Землю. Тем не менее Москва намерена отказаться от использования МКС в ближайшем будущем и создать собственную орбитальную станцию. Вице-премьер Юрий Борисов предположил, что станция может стать неким перевалочным пунктом для освоения Луны.

Международную космическую станцию изначально планировалось эксплуатировать до 2015 года, потом до 2020. Теперь называется дата – 2024 год. За ближайшие три года российские космонавты проведут техническое обслуживание МКС, после чего будет принято окончательное решение о выходе из программы.

Иностранные партнеры будут честно предупреждены, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". Пока же работа на МКС идет по плану. 9 апреля с космодрома Байконур стартовал корабль Союз МС-18 с уже 65 долговременной экспедицией. В минувшие выходные на Землю вернулись члены 64 экспедиции Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Для Кудь-Сверчкова это был первый полет. За время экспедиции мнение о состоянии станции успело сложиться.

Именно ему и командиру Сергею Рыжикову удалось провести работу по герметизации трещин, которые провоцировали утечки воздуха. Утечки были зафиксированы еще в 2019 году. В конце прошлого года с помощью подручных средств трещину удалось обнаружить. В этом году на станцию был доставлен микроскоп и необходимые материалы для устранения течи.

Неоднократно приходили новости и от оператора российского сегмента МКС, РКК "Энергия" о том, что уже есть элементы, серьезно затронуты повреждениями, а некоторые вообще замене не подлежат. Неоднократно были проблемы и с системой подачи кислорода "Электрон – ВМ", выходил из строя туалет, дымился пылесос.

Ресурс российского модуля вырабатывается все быстрее. И такие видимые повреждения, как трещины, только усугубляют ситуацию. По оценке Сергея Рыжикова, который в этот раз провел на орбите 177 суток, до появления собственной станции российский модуль МКС безусловно протянет. Технологии все-таки на месте не стоят.

Часть модулей находится за пределами ресурсов, но богатый опыт эксплуатации "Салюта" и "Мира" позволяет отрабатывать изменения – ресурс увеличивается в разы. Но, по мнению специалистов, дальнейшее содержание уже заметно износившейся станции будет обходиться все дороже – десятки миллиардов рублей ежегодно.

Затраты на создание и обслуживание российской орбитальной служебной станции пока оцениваются в 5-6 миллиардов долларов. Но вероятно, частично они смогут окупаться за счет коммерческого модуля, который уже предусмотрен в новом проекте. Он станет одним из пяти основных модулей и будет предназначен будет для размещения четырех туристов.