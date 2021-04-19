На МКС продолжается заделка трещин

На МКС продолжаются работы по заделке трещин на российском модуле "Звезда". Скорость утечки воздуха уменьшилась в три раза, но полностью добиться герметичности переходной камеры модуля пока не удалось. Поэтому работы будут продолжены, пояснил в эфире телеканала "Россия 24" вернувшийся на Землю космонавт Сергей Рыжиков.

На Международную космическую станцию были доставлены приборы, которые позволили найти места утечек и локализовать их. Поиск утечек проходил увлекательно: для этого использовались чаинки, ниточки, пенопластовые шарики, бумажки. Они позволяли при закрытии люков фиксировать перемещение воздушного потока. Ремонт координировали инженеры РКК "Энергия" и ЦУП. После работ по герметизации переходной камеры "Звезды" утечка сократилась в разы, отметил космонавт Иван Вагнер.

17 апреля Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, проводившие ремонтные работы на корпусе модуля "Звезда", после 185 суток полета приземлились в Казахстане на корабле "Союз МС-17". Вместе с ними вернулась из космической командировки американка Кэтлин Рубинс.

Покидая МКС, Сергей Рыжиков передал символическую бумажную корону астронавту NASA Шэннон Уокер. Теперь она будет выполнять обязанности командира орбитальной станции. Сейчас экипаж на МКС состоит из семи человек, двое из них – российские космонавты. Это Олег Новицкий и Петр Дубров. Вместе с ними на МКС долетел котенок по имени Гав. Он служил на их корабле "Союз" индикатором невесомости.

По мнению Сергея Рыжикова, видимых причин для сокращения срока службы МКС нет. И это несмотря на то, что часть модулей уже работают за пределами гарантийных сроков. Более того, состояние российского сегмента МКС со времени его первой экспедиции в октябре 2016 года даже улучшилось. Например, были заменены панели интерьеров, модернизированы электросистемы, увеличены возможности по работе с российскими спутниками-ретрансляторами.

Опыт работы станций "Салют" и "МИР" позволяет в разы увеличивать ресурс эксплуатации модулей, считает космонавт Рыжиков.

"Космонавтика не стоит на месте, техника развивается", – отметил он.

В октябре 2020 года руководитель полетами российского сегмента МКС Владимир Соловьев опасался лавинообразного выхода систем станции после 2025 года. Но пока, заверил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, Россия не будет выходить из проекта МКС до вывода на орбиту новой орбитальной станции. Ее создание потребует до 2030 года инвестиция в 5-6 миллиардов долларов.

По мнению вице-премьера российского правительства Юрия Борисова, нужно провести техническое обследование станции и честно предупредить партнеров по программе МКС, чтобы избежать рисков при возникновении аварийных ситуаций.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году, но он еще может быть продлен до 2030 года.