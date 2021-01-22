ЧП на орбите: утечка на МКС – еще не "аварийная разгерметизация"

Угрозы аварийной разгерметизации на МКС нет. Темпы падения давления в тысячи раз ниже критического уровня, заявил руководитель полетом российского сегмента Владимир Соловьев. Известно, в каком отсеке и какова по размеру трещина, но ее устранят в ближайшее время.

Происшествия на орбите – рутинная работа для космонавтов. Ранее стало известно, что на станции не работает один из двух кондиционеров. Однако, нештатной эту ситуация назвать нельзя. По словам руководителя российского сегмента МКС Владимира Соловьева, такие отключения происходят достаточно регулярно. Вместе с тем, всю неделю обсуждалась разгерметизация станции из-за трещин. Насколько она критична?

"Если суммарно собрать, эта негерметичность такова, что, если бы взяли и просверлили корпус сверлом диаметром 0,2 миллиметра. Наше давление 750 миллиметров ртутного столба, а так мы вследствие этой якобы негерметичности теряем 0,3-0,4 миллиметра ртутного столба в сутки. У нас есть понятие "аварийная разгерметизация", так вот минимальная аварийная разгерметизация начинается с цифры 0,5-0,8-1 миллиметр падения за минуту. Понимаете разницу?", – спрашивает в эфире телеканала "Россия 24" руководитель полетом российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев.

Вместе с этим уже на протяжении нескольких дней обсуждается тема доставки провизии российским космонавтам. Дело в том, что пуск, который должен был доставить на станцию в том числе и питание, в декабре был отменен. И много писали о том, что у нашего экипажа есть проблемы. Соловьев поясняет: едва ли это так. На МКС ‑ единая среда обитания. И российские специалисты работают с другими космонавтами и астронавтами наравне, в одной, по сути, команде, где в том числе всегда идет обмен теми же обедами. Тем не менее, уже в следующем месяце -- важная доставка всего необходимого на МКС. В том числе и оборудования, которое поможет разобраться с трещинами на борту.

"Пока мы нашли одну, ‑ рассказывает о трещинах на МКС Владимир Соловьев, ‑ И под подозрением у нас еще одна: еще одно место, где есть негерметичность. Мы должны привезти очень мощный микроскоп, с помощью которого должны это место исследовать. В середине февраля у нас запланирован грузовой корабль "Прогресс", который привезет положенный комплект продуктов, запасов еды, воды, топлива, некие ремонтные вещи, связанные с этой ранее упомянутой негерметичностью".

В 2021 году значимое событие для российского космоса. Российский модуль "Наука", который создается уже примерно четверть века, и запуск которого откладывается более 13 лет, пристыкуется к МКС летом. В экспертных кругах пишут, что старт запланирован на июль. Однако руководитель российского сегмента четких дат не называет. На данный момент модуль "Наука" проходит необходимые проверки на Байконуре.

"Около 10 дней он летит по весьма спокойной орбите для стыковки к Международной космической станции. Мы его стыкуем. Стыкуем в определенное место, где подготовлен уже причал для стыковки. Нужно ввести в строй новую программную версию, новые мозги, чтобы этот модуль был как единое целое для Международной космической станции и российского и американского сегмента", – добавляет Владимир Соловьев.

И уже всерьез говорят о том, что будет после завершения программы Международной космической станции. И именно "Наука" вместе еще с одним модулем НЭМ могут стать основой для создания первой за 20 лет новой орбитальной станции. Но пока неизвестно – будет ли это российский проект, либо, как и сейчас, международный.