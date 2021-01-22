На МКС обнаружена трещина. Возможно, она не единственная

На Международной космической станции (МКС) обнаружена трещина, специалисты подозревают наличие еще одной.

Как сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев, есть подозрение на наличие еще одной негерметичности.

По его словам, необходимо привезти на грузовом корабле мощный микроскоп, с помощью которого будет исследовано место трещины. Он отметил, что потери воздуха из-за существующей негерметичности незначительны.

"Эта негерметичность такая, как если бы вы просверлили корпус сверлом диаметром 0,2 мм. В быту и сверл таких нет. Что касается потерь из-за этого, наше давление 750 мм ртутного столба, а так мы в сутки в результате этой негерметичности теряем 0,3-0,4 мм ртутного столба", – сказал руководитель полета РС МКС.

По словам Соловьева, запуск модуля "Наука" к МКС, который был запланирован на май, состоится летом.

О переносе запуска на июль 2021 года ранее сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.