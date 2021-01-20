Космонавт Кудь-Сверчков просит россиян помахать МКС

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков призвал россиян помахать рукой Международной космической станции (МКС), пролеты которой над Россией ожидаются с 20 января по 4 февраля.

Об этом он написал в своем аккаунте "ВКонтакте", подчеркнув, что МКС будет видна в виде яркой звезды, которая двигается по небу и меняет свой блеск, сильно превосходя на пике по освещенности Юпитер и лишь немного не дотягивая до Венеры.

Кудь-Сверчков подчеркнул, что москвичам МКС будет видна в период с 24 по 31 января и 1 февраля. Он сообщил также, что при ясной безоблачной погоде станцию можно наблюдать тем, у кого окна выходят на юг и им не придется выходить для этого на улицу.

Ранее космонавт рассказал землянам, что в российском сегменте МКС отметили старый Новый год с елкой и Дедом Морозом, в роли которого выступил командир экспедиции Сергей Рыжиков.