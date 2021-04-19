Женщина-космонавт из Новосибирска полетит на МКС в 2022 году

Единственная в российском отряде женщина- космонавт Анна Кикина полетит на МКС в 2022 году. Как сообщает ГТРК "Новосибирск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", в "Роскосмосе" уже приняли соответствующее решение.

"Гендиректор компании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин дал поручение сотрудникам Центра подготовки космонавтов ввести Кикину в ближайший экипаж корабля "Союз" для полёта на Международную космическую станцию в следующем году. Решение будет принято в скором времени. Она уже включена в весенний или осенний экипаж 2022 года", – рассказал собеседник ГТРК "Новосибирск".

Кроме того, появилась информация, что в отряде космонавтов к Анне Кикиной присоединятся еще несколько женщин, приславших свои заявки на участие в съемках первого художественного фильма в космосе – "Вызов".

Напомним, информация о предполагаемом полете Анны Кикиной в космос опубликовали на странице Twitter "Роскосмоса" в 2020 году. Тогда стало известно, что сибирячка отправится на МКС через два года.