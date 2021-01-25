Российские туристы скоро смогут полететь в космос

С 2022 по 2023 год в кораблях "Союз МС" будет выделено четыре места для туристов, которые отправятся в космос. О своих планах рассказали в компании "Главкосмос".

В истории пока не так много случаев, когда людям удалось проникнуть в пространства Вселенной. Первым таким туристом стал американец Деннис Тито, заплативший за эту возможность 20 миллионов долларов.

В 2019 году "Роскосмос" и Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на МКС до конца 2021 года. А в 2020 году корпорация "Энергия" с той же частной компанией заключила первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос в 2023 году.

Теперь о подобном намерении заявили в "Главкосмосе" (дочернее предприятие "Роскосмоса"). Планы удастся реализовать при благоприятном стечении обстоятельств, сообщает ТАСС.

Уже изготавливаются корабли для запусков в 2022 и 2023 годах. В настоящее время идут переговоры с рядом возможных партнеров.