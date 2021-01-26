26 января 2021 18:16

Тома Круза нет: объявлены имена первых космических туристов


Global Look Press

Имена первых космических туристов назвала американская частная компания Axiom Space. Это те, кто полетит на корабле Crew Dragon на МКС. Вопреки ожиданиям среди первых космических туристов нет актера Тома Круза и кинорежиссера Дага Лаймана. Круз и Лайман собирались снять художественный фильм в космосе. Полет планировался на конец 2021 года. Но, видимо, планы изменила пандемия коронавируса.

В планах теперь полет в космос командира экипажа – бывшего астронавта NASA Майкла Лопеса-Алегрия и трех космических путешественников. Среди орбитальных туристов будут израильский бизнесмен, а в прошлом пилот истребителя Эйтан Стиббе, а также 71-летний американский инвестор Ларри Коннор и его канадский коллега Марк Пати, сообщает РИА Новости.

Ларри Коннор инвестирует в недвижимость и новые технологии. Ему предстоит стать самым возрастным человеком в космосе после американского астронавта Джона Гленна, который свой последний космический полет совершил в 77 лет.

Отправляющую на орбиту космических туристов компанию Axiom Space в 2016 году основал экс-глава программы МКС в NASA Майкл Саффредини.

Также отправкой туристов на Международную космическую станцию занимается Space Adventures. Ее стараниями на российских кораблях "Союз" на МКС с 2001 по 2009 годы доставлены семеро туристов. При этом американец Чаротз Симони так вошел во вкус путешествий, что слетал в космос дважды.

Space Adventures планирует отправить с 2021 по 2023 годы на МКС ежегодно один "Союз" с российским командиром и двумя коммерческими путешественниками. Первый полет планируется на декабрь 2021 года на корабле "Союз МС-21". Имена туристов эта компания планировала назвать в начале 2021 года, но первой в этом деле быть не успела.

Второй полет по программе Space Adventures запланирован на "Союзе МС-23" в октябре 2022 года, а третий намечен на июнь 2023 года на "Союзе МС-25". При этом миссия "Союза МС-25" будет самой сложной: на нем на МКС прилетит космический турист, которому первому предстоит выйти вместе с российским космонавтом в открытый космос.

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