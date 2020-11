Crew Dragon везет к МКС четверых астронавтов

США осуществили второй пилотируемый космический старт с 2011 года. Корабль Crew Dragon-1, разработанный компанией SpaceX Илона Маска, стартовал с мыса Канаверал 15 ноября в 19:27 по времени Восточного побережья. Прямая трансляция ведется на сайте SpaceX.

Через 9 минут после старта первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приводнилась в Атлантическом океане на специальную платформу. Ее используют для следующего запуска Crew Dragon.

Космический корабль успешно поднят на орбиту. Он доставит на МКС астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннона Уокера (США, NASA), а также Соити Ногути (Япония, JAXA). Они пробудут на станции 6 месяцев.

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station for its first operational mission! Autonomous docking tomorrow at ~11:00 p.m. EST pic.twitter.com/GCeLEyTjZe