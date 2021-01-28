В отряд космонавтов опять не попала ни одна женщина

Ни одна женщина не прошла отбор в отряд космонавтов в рамках нового набора, длившегося с 2019 года.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Отмечается, что последней представительницей прекрасного пола, отобранной в отряд, стала в 2012 году Анна Кикина, чей полет на Международную космическую станцию планируется на осень 2022 года.

Новыми кандидатами в космонавты стали Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян, которым предстоит пройти двухлетнюю подготовку.

В настоящее время отряд "Роскосмоса" насчитывает 30 действующих космонавтов и пять кандидатов.