Стала известна новая зарплата космонавтов

Зарплату кандидатов в отряд космонавтов поднимут на 70%, она составит около 300 тысяч рублей. Те, кто уже летал на МКС, могут рассчитывать на 50% увеличение заработка – в среднем до 500 тысяч рублей, сообщил первый заместитель главы Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

Сейчас зарплата российских космонавтов примерно в два раза ниже, чем у астронавтов из США и Европы. К примеру, NASA платит около 9 тысяч долларов, а ESA – 8 тысяч, пояснил Овчинников.

Также он добавил, что для повышения зарплаты российским космонавтам потребовалось 4 месяца. В решении вопроса участвовали Администрация президента РФ, Правительство, Министерство финансов и Минэкономразвития, пишет агентство ТАСС.

Напомним, 12 апреля Владимир Путин поручил повысить зарплату космонавтам и кандидатам в космонавты.

Сейчас на орбите находятся сразу 10 человек: 9 апреля к МКС пристыковался космический корабль "Ю.А. Гагарин", на котором прилетели Олег Новицкий, Петр Дубров и Марк Ванде Хае. Экспедиция, которая находится на станции с 21 октября 2020 года, должна вернуться на Землю 17 апреля.