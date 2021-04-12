Президент предложил увеличить зарплаты космонавтам

Президент России Владимир Путин предложил увеличить оклады российских космонавтов на 50 процентов, а кандидатов в космонавты – на 70 процентов.

На совещании по вопросам развития космической отрасли к главе государства обратилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Она подчеркнула, что профессия космонавта связана с большим риском, поэтому важно обеспечить достойный уровень жизни для самих космонавтов и их семей.

Путин согласился с тем, что это очень важный вопрос для космонавтов, ведь они рискуют собой и своим здоровьем.

"Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто уже слетал в космос и кто занимает уже заметные позиции в отряде космонавтов. И на 70% – для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом, в прямом смысле этого слова", – сказал Путин.

Он заверил, что повышение зарплаты отразится и на надбавках. Также попросил подготовить соответствующие предложения для оформления поручений по совещанию.