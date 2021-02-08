Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в регионах

Президент России Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и министру науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в регионах. Ранее глава государства потребовал довести доходы от профессиональной деятельности специалистов до 200 процентов.

В понедельник, 8 февраля, прошло заседание президентского совета по науке и образованию, трансляцию вел телеканал "Россия 24". Ученая из Новосибирска Анастасия Проскурина пожаловалась на то, что работает старшим научным сотрудником и получает с надбавками 32 тысячи рублей. При этом она обратила внимание на то, что после указа Владимира Путина ученым предложили перейти на половину ставки.

Президент обратил внимание губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на то, что у Проскуриной зарплата должна быть вдвое больше. Владимир Путин поинтересовался у главы региона: "Где деньги, Зин?".

Глава государства поручил Силуанову и Фалькову заняться этим вопросом не только по Новосибирску, но и по другим регионам. Ученую из региона, в свою очередь, Владимир Путин попросил звонить в администрацию президента, если ее права будут ущемлять.