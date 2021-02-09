09 февраля 2021 09:28 ГТРК "Новосибирск"

Прокуратура проводит проверку по факту жалоб новосибирских ученых на выплаты

Прокуратура Советского района Новосибирска проведет проверку информации по факту ущемления трудовых прав научных сотрудников СО РАН. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

"Во время проверки прокуроры дадут оценку соблюдению трудового законодательства об оплате труда, достаточности финансирования научных учреждений при формировании фонда оплаты труда", – пояснили в ведомстве.

Если прокуратура посчитает, что права сотрудников были нарушены, то примут необходимые меры. Прокурор области Яков Хорошев планирует провести проверку и в других учреждениях Сибирского отделения РАН.

Напомним, 8 февраля на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на зарплаты ученых в регионе. За полную ставку научный сотрудник получает 25 тысяч рублей, несмотря на то, что, согласно майским указам, зарплата должна составлять 80 тысяч рублей.

Президент поручил министру финансов и министру науки и высшего образования предоставить отчет о ситуации и разобраться с выплатами.

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