"Где деньги, Зин": зарплатами ученых заинтересовалась прокуратура

Прокуратура и Следственный комитет начали проверки по факту невыплаты в полном объеме заработных плат новосибирским ученым. Накануне, в ходе заседания Совета по науке, сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН сообщила президенту России Владимиру Путину, что ее зарплата составляет менее трети от той суммы, которая полагается ей в соответствии с указом президента. Президент поручил профильным министрам разобраться в ситуации.

Новосибирский академгородок сейчас спокоен только внешне. Но стоит прозвучать ключевой фразе про "оклад – 25 тысяч рублей в месяц" и сразу ясно – вчерашний разговор генетика Анастасии Проскуриной и президента обсуждают все.

"Все, что Настя сказала, факт. Есть факт ‑ это наш оклад. В чатах идет обсуждение темы. Волна пошла, все оживились", ‑ рассказывает коллега девушки.

Сама Анастасия подтверждает: о зарплатах заговорила, потому что наболело. В науке она уже 16 лет. Только накануне получила президентскую премию за новые способы лечения рака. И ведь рассказала не о своей личной проблеме, а о том, что волнует многих молодых ученых.

"Я благодарна тем, кто меня поддерживает, присылает через мессенджеры слова поддержки", ‑ говорит Анастасия Проскурина.

Как победитель конкурса она и попала на это совещание по науке. Владимир Путин предоставил слово, и вся страна услышала суммы из зарплатного листа.

"Моя должность ‑ старший научный сотрудник. И моя зарплата составляет 25 тысяч рублей, ‑ рассказала она президенту. ‑ Нам в этом году выделили надбавку – 6 тысяч. То есть, суммарно на руки я получаю 32 тысячи рублей. После того, как вы издали указ свой о повышении зарплаты научным сотрудникам, у нас было сотрудникам перейти на полставки, чтобы отчитаться о повышении зарплат руководству. Мотивировали это тем что указ был, а бюджет увеличен не был".

"Что касается уровня зарплат и ссылки на то, что она была декларирована, но средства не выделяются, это надо хорошо проверить", ‑ отреагировал Владимир Путин.

Майский указ президента: сказано четко – средняя зарплата ученых должна быть в два раза больше средней зарплаты по региону. А вот сайт Новосибирского института цитологии и генетики, раздел вакансии. Ищут научного сотрудника в сектор геномных исследований на полную занятость. Оклад ‑ 22 тысячи 244 рубля. Такие же деньги готовы предложить научному сотруднику в лаборатории генетики насекомых. Ведущий научный сотрудник – 33 тысячи 53 рубля. С майским указом цифры никак не сходятся.

"Средний уровень заработной платы в Новосибирской области какой? Какой уровень?" – спрашивал на совещании Путин.

- Сейчас средний уровень заработной платы – 39 тысяч.

"39 тысяч средний, да? – удивляется Путин. ‑ Если 200% по среднему от региона, то у нее 78 тысяч должно быть. Где деньги-то? Антон Германович, где деньги, Зин? У нее 25 тысяч, а должно быть 78. Правда? Или 80 даже, если 210%. Так где они? Займитесь-ка этим делом, хорошо? И не только по Новосибирску, но и по другим регионам. Анастасия Сергеевна, если вас будут там за наш сегодняшний диалог как-то, значит, пытаться ущемлять, сразу позвоните в Администрацию президента. И я с вами переговорю по телефону, соединюсь".

Почему суммы не совпадают, в Сибирском отделении Российской академии наук ответить не смогли.

"Такая зарплата. Что тут сделаешь? – разводит руками заместитель президента Сибирского отделения РАН Василий Фомин. ‑ Так финансисты делают. Куда тут денешься? Тут ничего не скажешь".

Зарплаты теперь проверяют в федеральном министерстве науки и высшего образования.

"Заработная плата выплачивается в конкретном университете и в научной организации. Данные анализируются в разрезе по субъектам Федерации. По этой ситуации мы разбираемся и смотрим. Будут предприняты шаги", ‑ переложил ответственность на места министр российской науки и высшего образования Валерий Фальков.

А вот руководство самого института сетует на систему грантов: ученые, которые их не получают, и зарабатывают тот самый минимум из раздела вакансии.

"Наши девушки много лет работали в инновационном проекте, ‑ рассказывает про Анастасию директор Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Алексей Кочетов. – И у них было очень мало грантов. Мы сейчас в этом разбираемся".

Проблема, похоже, системная. Без грантов научные коллективы получают меньше, чем должны по указу.

"Начало года. У меня грантов нет. У меня был договор хороший в прошлом году. Но в этом году его пока нет. Понимаете? Поэтому у меня сейчас сотрудники будут получать этот голый оклад в районе 20 тысяч", ‑ дает ответ на вопрос о низких зарплатах молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

Проблемой зарплат, которые так вопиюще не соответствуют положениям президентского указа, уже занялась прокуратура.

"В ходе проверки будет дана оценка требованию соблюдений законодательства об оплате труда и достаточности финансирования учреждений при формировании фонда оплаты труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", ‑ сухо описывает ситуацию старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

В самом институте готовятся к проверке. Здесь намерены решить проблемы с зарплатами ученых в течении нескольких дней.