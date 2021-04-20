В России началось строительство первого модуля новой орбитальной станции

Первый модуль для российской орбитальной станции будет построен к 2025 году, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Речь идет о научно-энергетическом модуле, который уже начала разрабатывать ракетно-космическая корпорация "Энергия", пишет агентство "Интерфакс".

Впервые о строительстве национальной космической станции стало известно 18 апреля. Журналистам стало известно, что эта тема поднималась на совещании у Владимира Путина в День космонавтики.

Что касается МКС, то она уже сильно изношена. Сейчас космонавты заделывают трещины в модуле "Звезда". Скорость утечки воздуха удалось снизить в три раза. Однако станция все еще не герметична.