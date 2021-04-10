Уникальные кадры с Гагариным и секрет Циолковского

12 апреля – 60-летие полета в космос Юрия Гагарина, первого полета в космос человека. В "Вестях в субботу" – уникальные кадры, как в 1961-м Гагарина встречали и на Кубе.

Вот самолет, доставивший Гагарина в Гавану. Лил жуткий тропический ливень. Стеной. Но Фидель Кастро так и стоял под дождем – ждал первого космонавта. Когда тот спускался по трапу, все, естественно, следили за его шнурками: не развяжутся ли, как это было в Москве. Не развязались. Гагарин отказался и от зонтика, и от накидки и насквозь промок. А дождь прошел такой, что Гавану буквально затопило.

Но сколько народу его вышло встречать! Кстати, занятно: на плакатах на испанском языке кубинцы обращались к Гагарину на "ты", потому что свой. А потом еще был грандиозный митинг на площади Хосе Марти-Революции (миллион человек), на котором первому космонавту вручили только-только учрежденный тогда новый высший кубинский революционный орден. Да, то была, конечно, совсем другая эпоха. Тем важнее сохранить обо всем этом память.

Та самая классическая коробка спичек советского образца производства Балабановской фабрики в Калужской области. На этикетке – заложенный Гагариным и Королевым Музей истории космонавтики в Калуге. В советские годы его знали все. Но, что называется, шли годы.

Итак, милая Калуга – один из самых приятных городов Центральной России. Он, собственно, никуда и не делся. И, кстати, в последние годы турпоток сюда увеличился, город развивается. По идее, никуда не делся и Музей космонавтики – на косогоре над Окой. Но он, конечно, давно нуждался в модернизации.

Вот как еще прошлым летом выглядел его центральный зал, где мы проводили церемонию объявления лауреатов премии "Глобальная энергия". Там было нагромождение: целый лес экспонатов, которые уже терялись. И вот 12 апреля для всех откроется переход из старого музея в новое помещение, которое к юбилею полета Гагарина обустроен под той самой горой. У нас с вами возможность заглянуть туда.

Такого музейного пространства в России еще не было. Три уровня, на которых разместились все экспонаты. Теперь и спутники, и аппараты, которые летали на Луну и на Венеру, и вообще все можно разглядеть толком. А еще здесь теперь выставлено то, что раньше было засекречено.

Уникальный тренажер "Юпитер", куда садились на – привычное теперь слово – самоизоляцию.

Теперь в музее можно также посмотреть, как соблюдают гигиену (например, как устроен душ) и там, в невесомости. Но мы пока останемся в рассекреченной центрифуге. Самоизолировались здесь на неделю, чтобы привыкнуть к качке, ведь все это крутится-вертится: 15 оборотов в минуту. Тем, кто освоился, можно посмотреть на Землю, как космонавты.

Обычно в планетарии смотрят наверх, а здесь можно смотреть вниз. Вот еще один зал музея – "Интерактивная планета". Причем планета может быть совершенно любой. Есть ли жизнь на Марсе? Ответ на этот вопрос зависит и от тренировок в центрифуге.

Итак, крутишь педали, крутишься в тренажере "Юпитер" и вдумываешься, с чего вообще все начиналось. Музей-то имени Циолковского. Его дом-музей – неподалеку.

Не в обиду будет сказано моим калужским друзьям, но часть города, где расположен дом, в котором, жил Константин Эдуардович, еще ждет благоустройства.

Заведующая здесь – специальная.

- Вы кто Константину Эдуардовичу?

- Правнучка, – говорит директор Мемориального дома-музея Елена Тимошенкова.

- Кем был ваш прадед?

- Учителем.

Идем в мастерскую, где гений мастерил свои дирижабли (один из них, кстати, так до сих пор и "хранит" дырку от немецкого штыка – в войну здесь квартировали дикари-нацисты).

- Вдуматься, что все, что в космосе сейчас летает, начиналось с этого верстака…

- И с дощечки, на которую клались пожелтевшие листики бумаги и записывались мысли, – отметила Елена Тимошенкова.

Именно мечтатель Циолковский парит над новым музейным пространством: в коньках (он ведь придумал новое крепление и к ним) и с зонтиком.

- Это просто зонтик от дождя, но это та самая идея солнечного ветра, который можно собрать в большие паруса, отправить корабли к другим цивилизациям, – рассказал Андрей Тыртышников, академик Российской Академии художников, скульптор.

- У вас он почему-то вниз смотрит. Куда он смотрит?

- Он смотрит на музей.

- Да, как раз отсюда открывается панорама.

Внизу видим макет МКС, которая вроде полетает до 2030-го, но все-таки уже одной ногой в истории, настоящий спускаемый аппарат "Союз". Но здесь же уже не только история, но и будущее космонавтики.

Перспективная модель капсулы нового российского многоразового пилотируемого корабля, который будет называться "Федерация". Место в нем есть для шести человек. Проверим, как все работает. В общем, "Вести в субботу" полетели!

Что будет в космосе дальше? Из рассекреченного только теперь в новом музейном пространстве – гигантская фотокамера "Агат" с советской военной станции "Алмаз". А еще оружие, которое было у советских космонавтов. Такое пусть остается в истории.

Пора отдохнуть. В перерыве можно зайти в "космическое" кафе. Здесь даже столы в виде солнечной батареи и космическая еда. Мясное пюре. Есть ощущение, что нас сейчас будет ждать волшебство. главное – это космическая микроволновка, если хотите.

Тюбик с едой нагревается благодаря химической реакции. Ровно то же самое делают космонавты. Ровно то же самое теперь могут сделать посетители Музея истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.

Ну, а как об этом мечтал сам Циолковский?

- Представьте, 20-е годы прошлого века, домов этих нет, вперед луг и река, которая периодически заливала этот дом. Где-то там куры, гуси, утки ходят, – рассказывает Елена Тимошенкова.

- Колодец во дворе, никакого водопровода?

- Естественно. Мычит где-то далеко корова, а человек сидит и пишет, что мы живем больше жизнью космоса, чем жизнью Земли.

Кстати, о колодцах. Еще один завершенный новый объект на территории привычного музея – это обсерватория. Как нам объяснили, они, оказывается, бывают двух типов: народная и профессиональная. Как выяснилось, это и то, и другое.

По словам Андрея Лобанова, руководителя Ассоциации планетариев России, окуляр телескопа передает цвета небесных объектов.

- Я сошел с ума, там монетку показывают?

- Это как пример для демонстрации возможностей телескопа , – пояснил Лобанов.

- Она в космосе висит?

- Нет, не в космосе висит, она висит на крыше музея.

- Но такое увеличение получается?

- И сделана она специально.

Кстати, Гагарин, сын простого крестьянина, по деревенской традиции, когда присутствовал при закладке музея, именно монетку положил в фундамент. В фундамент того, что по чертежам Циолковского еще осуществлять и осуществлять.

- В 1926 году Циолковский разработал план освоения человеком космоса. Из шестнадцати пунктов. Сейчас мы на восьмом. То есть выход за пределы атмосферы, создание долговременных поселений, орбитальных научных станций, работа над оранжереями, которые в будущем дальнем полете дадут человеку возможность жить, – рассказала Елена Тимошенкова.

- А дальше какие пункты?

- А дальше – выход к дальним планетам.

- За пределы Солнечной системы?

- Галактики. И воссоединение с высокими цивилизациями.

- О, так еще работать и работать.

- Да.

Адрес обновленного музея: Калуга, улица Академика Королева, 2.