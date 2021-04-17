"Циолковский" объединил самых разных режиссеров

Каковы итоги Международного кинофестиваля "Циолковский", который стартовал в Калуге в День космонавтики, в 60-ю годовщину полета Юрия Гагарина?

Испепеляющий взрыв, кажется, никому не оставил шансов. И только голубая точка в темной бездне дарит надежды. Получасовое турне через всю Вселенную пролетает на одном дыхании. Атмосфера полного погружения в мир далеких галактик. Зрителям открывается обзор на все 360 градусов. Все внимание – под купол планетария. Именно туда нацелены линзы проекторов.

Полнокупольные просмотры увлекают и завораживают. Международный кинофестиваль "Циолковский" громко заявил о себе уникальной программой. Космос ближе, чем мы думаем, уверены организаторы. Принимая сигнал со спутников, беспилотный автомобиль осторожно прощупывает лазерами калужские дороги.

"Готовим автомобиль. Он будет взаимодействовать с инфраструктурой, которая появится на одном из перекрестков", – рассказал Антон Бобров, инженер-разработчик. Притом что еще недавно и сдвинуться с места казалось фантастикой.

Полет на Луну глазами кинематографистов начала прошлого века. В тонких брезентовых костюмах, разогнавшись на гигантском трамплине. Современные художественные фильмы о космосе – другие. Сюжет закручивается вокруг установленных научных фактов. Например, Юпитер – он сжимается. И в недалеком 2044-м это – проблема для всех.

Лента Франта Куо – одна из почти полусотни работ, привезенных на фестиваль. Благодаря звездному жюри интерес к "Циолковскому" – феноменальный. Оскароносный продюсер Роджер Корман – на связи прямиком из Лос-Анджелеса.

"Хотелось бы быть с вами. Я снял ряд фильмов в России и завел там хороших друзей. Но все мы знаем сегодняшние обстоятельства", – говорит Роджер Корман, член жюри Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе "Циолковский".

Для всех, кто смог прилететь, – целый киногород на берегу Оки. В крупнейшем в стране космическом музее – новые прогулочные зоны. Здесь теперь можно даже освоить новую профессию. И все это – там, где когда-то черпал вдохновение настоящий гений своей эпохи.

"Циолковский нарисовал человечков, которые смотрят в экран на звезды. Мы позволили себе роскошь раскрасить их – ничего не придумывали", – отметил Игорь Угольников, президент кинофестиваля.

И это сработало. Кинофестиваль "Циолковский" объединил самых разных режиссеров. Уже признанный Клим Шипенко привез свой "Салют-7", чтобы показать вне конкурса.

А еще конкуренция не дает расслабиться. С каждым годом космос все сильнее будоражит умы.

"Мы даже в концепции музея прописали: приблизить человека к звездам, увлечь наукой и космосом. Это общее дело человечества", – считает Наталья Абакумова, директор Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.

И в этом деле человечество преуспело. Технический уровень картин-конкурсантов по сравнению с прошлым годом вырос. Главная награда всего фестиваля.