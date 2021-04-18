Россия выступает за равноправный доступ всех стран к вакцинам

Первостепенной задачей во время борьбы с распространением коронавируса является формирование глобального портфеля эффективных и безопасных вакцин, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Выступая на специальном заседании экономического и социального совета ООН "Вакцина для всех", он назвал вакцинацию "важным методом борьбы против пандемии" и отметил важность доступности таких вакцин.

Министр напомнил, что Россия стала первой страной в мире, разработавшей и зарегистрировавшей первую вакцину от новой коронавирусной инфекции. Сейчас в России прошли регистрацию уже три препарата, испытываются и другие формы. Вакцинированы миллионы россиян. Помимо этого возможностью привиться воспользовались работники дипломатических представительств других стран.

В целях повышения доступности российской вакцины "Спутник V" Россия локализует производства на 20 отечественных и зарубежных площадках. "Спутник V" зарегистрирован и поступает в 60 стран мира. Сейчас идут переговоры с ВОЗ о завершении включения "Спутник V" в список препаратов, одобренных организацией для использования в чрезвычайных ситуациях.