В Сербии стартовал выпуск вакцины "Спутник V"

Сербия начала производство вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом объявили Российский фонд прямых инвестиций и сербский Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак". Белград после насыщения собственного рынка вакциной от COVID-19 сможет наладить экспорт препарата в другие страны Южной Европы.

В РФПИ подчеркнули, что производство разработанной в России вакцины в Сербии соответствует самым строгим стандартам. Вакцинация российской прививкой началась в Сербии с 6 января 2021 года.

Российская вакцина уже зарегистрирована в более чем 60 странах с населением более 3 миллиардов человек. "Спутник V" в апреле зарегистрирован в Индии. Здесь будет производиться до 100 миллионов доз вакцины в год. 160 миллионов доз российской вакцины готов производить Китай. Предварительные соглашения об этом уже достигнуты.

Российская вакцина показала эффективность в 91,6%. "Спутник V" базируется на аденовирусных векторах человека и использует два разных вектора для двух прививок. Доказано, что в отличие от вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca российская прививка не создает риска возникновения тромбоза. В Росздравнадзоре подчеркнули, что отсутствие рисков обеспечивает высокая степень очистки препарата. Директор НИЦ имени Н.В. Гамалеи академик Александр Гинцбург заявил о том, что российская сторона готова поделиться секретами очистки препарата с западными производителями вакцин, что сделает их прививки безопаснее и эффективнее.