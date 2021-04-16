Белград скоро присоединится к выпуску российской вакцины

Производство российской вакцины "Спутник V" стартует в Белграде в мае. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД отметил: Сербия занимает одно из первых мест в Европе по темпам вакцинации, и во многом благодаря российскому препарату.

"У нас общее мнение, что для того, чтобы сберегать жизни, сберегать здоровье наших граждан необходимо продолжать это взаимодействие, – цитирует Лаврова "Интерфакс". – Надеемся, что это будет на практике способствовать намеченному на май производству "Спутник V" в Белграде".

Ранее 16 апреля стало известно, что производство "Спутника V" готова наладить у себя Португалия.

Белград благодарен Москве не только за вакцину, но и за ту роль, которую она играет в сохранении территориальной целостности Сербии. Об этом на переговорах с Лавровым заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.

"Хочу выразить большую благодарность от всего сердца за ту поддержку, которую Российская Федерация и вы лично оказываете в деле сохранения территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия", – обратился Селакович к российскому коллеге. Он также передал Лаврову "теплое, сердечное приветствие" от президента Сербии Александара Вучича.

Как передает ТАСС, глава МИД Сербии напомнил: в Белграде ждут российского лидера Владимира Путина.

15 апреля Вучич заявил, что власти республики рассчитывают на визит Путина до конца нынешнего года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заверил, что сроки поездки российского президента будут согласованы очень быстро – как только позволит эпидемиологическая обстановка.