"Спутник V" готовы производить в Португалии

В Португалии могут начать производство вакцины от коронавируса "Спутник V" или ее отдельных компонентов. Об этом сообщил мэр города Кашкайш Карлуш Каррейраш, выступивший посредником между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и властями Португалии.

К участию в этом проекте Каррейраш пригласил фармакологическую компанию Hikma, сообщает газета Publico.

По информации издания, представители этой транснациональной компании, базирующейся в Иордании, согласились "помочь Португалии, если на то будет воля правительства страны". Для начала производства фирме надо получить соответствующие лицензии от португальских властей.

В данный момент российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали около 60 стран. Более 30 из них начали массовую вакцинацию этим препаратом. О начале производства "Спутника V" на своей территории уже заявила Сербия. Также ранее РФПИ сообщал о сотрудничестве по производству вакцины с Индией.