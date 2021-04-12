Индия одобрила российский "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена для экстренного использования в Индии. Соответствующее решение вынес комитет экспертов Центральной организации по контролю за лекарственными стандартами.

Теперь препарат должен получить одобрение у Генерального контролера лекарственных средств Индии. Таким образом, российский "Спутник V" станет третьей вакциной от COVID-19, которую применяют в стране, пишет агентство ТАСС.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в России могут наладить производство индийской вакцины от коронавируса.

Кроме того, глава МИД уточнил, что Российский фонд прямых инвестиций уже договорился с рядом индийских компаний о производстве "Спутника V" на территории Республики. Всего могут выпустить до 750 миллионов доз.