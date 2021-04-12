Индия одобрила "Спутник V"

Индия одобрила использование вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций, который совместно с центром имени Гамалеи является создателем препарата.

Таким образом, Индия стала 60-й страной, которая одобрила "Спутник V". В общей сложности в этих странах проживает более 3 миллиардов человек или 40% населения Земли.

Помимо "Спутника V" в России еще еще две вакцины – "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Также в этом году начнется разработка еще двух препаратов, сообщили ранее в Минздраве.