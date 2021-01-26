Российской вакциной от COVID интересуются все больше стран

Еще в нескольких странах выразили готовность производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Турецкий производитель фармпродукции готов изготовлять миллионы доз "Спутника V" после передачи соответствующих технологий. Об этом заявили в самой компании. Там рассказывают, что переговоры с РФПИ начали еще в апреле прошлого года. И 16 августа было подписано соответствующее соглашение.

Российская вакцина уже получила одобрение регуляторов в целом ряде стран: это Россия, Белоруссия, Аргентина, ОАЭ, Венгрия, Сербия, Боливия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай и Туркмения. Также начался процесс регистрации препарата в Евросоюзе.

Скоро к этому списку стран может присоединиться и Индия – буквально в течение двух недель. Об этом заявил посол страны в России. Причем, Индия собирается

экспортировать произведенную на своей территории вакцину "Спутник V" в Россию и третьи страны. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что в этой стране есть более пяти площадок для производства российского препарата для зарубежных поставок.

Кроме того, в Италии растет интерес к "Спутнику V". Ранее с подобными заявлениями выступили в Венгрии и Германии.