Турция будет производить российскую вакцину

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о производстве в Турции вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии. Соглашение подписано с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции.

Взаимодействие с турецкой компанией осуществляется в рамках деятельности РФПИ по продвижению "Спутника V" на внешние рынки, – рассказали РИА Новости в фонде.

Возможный объем производства составляет миллионы доз вакцины ежегодно, а поставлять ее будут как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны. На перспективу обсуждается и вопрос о возможном расширении производства.

Турецкие партнеры проявляют большую заинтересованность в "Спутнике V" для вакцинирования населения страны, а также для производства российской вакцины для экспорта в третьи страны.

"Спутник V" основан на платформе аденовирусных векторов человека. Эта российская вакцина уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Запущен процесс регистрации вакцины в Евросоюзе.