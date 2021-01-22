РФПИ заключил контракт на поставку "Спутника V" в Венгрию

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил с Венгрией контракт на поставку вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после встречи с главой венгерского МИДа Петером Сийярто.

"Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых на 13 заседании межправительственной комиссии, – сообщили в Минздраве РФ. – Основным вопросом для обсуждения стало сотрудничество в сфере здравоохранения и, в частности, вопрос поставок российской вакцины "Спутник V".

Мурашко сообщил журналистам, что многие страны одобряют применение российской вакцины. Кроме того, идет активное взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Что касается Венгрии, то, по сообщению "Интерфакса", российский препарат будут поставлять туда в три этапа. Как отметил в пятницу, 22 января, министр Сийярто, представители РФПИ подписали договор "этой ночью".

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что небольшие поставки вакцины в Венгрию ожидаются уже в феврале.

В четверг, 21 января, Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал "Спутник V". Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая официально разрешила применение российской вакцины на своей территории.