Вакцина и газ: заявления глав МИД России и Венгрии

В Венгрии вакцина "Спутник V" хорошо зарекомендовала себя, отметил глава МИД России Сергей Лавров на переговорах со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Москва и Будапешт заключили соглашение о поставке российской вакцины. Венгрия получит два миллиона доз препарата из России для вакцинирования миллиона граждан Венгрии. Кроме того, Москва может передать Будапешту технологию приготовления вакцин.

Вакцина будет поставляться в три этапа, первые поставки для начала прививок Венгрий по этому соглашению получит в течение 30 дней, сообщает телеканал "Россия 24". Сергей Лавров подчеркнул, что вакцинация стала новым направлением сотрудничеством между странами, которая дополняет весь комплекс торгово-экономических отношений, включая энергетику.

В Венгрии вакцина "Спутник V" зарегистрирована по ускоренной процедуре на основании клинических исследований в России. Национальный институт фармакологии и питания Венгрии 21 января 2021 года зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса. Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая зарегистрировала вакцину из России на своей территории. Для того, чтобы получить российскую вакцину, Петер Сийярто встретился также с главой Минздрава России Михаил Мурашко.

Еще одна цель министра иностранных дел в его поездке в Россию – переговоры о закупке газа. На встрече с российским вице-премьером Александром Новаком Петер Сиярто убедил своими доводами бывшего министра российской энергетики. Теперь его задача убедить и заинтересовать будущими продажами газа главу "Газпрома" Алексея Миллера.