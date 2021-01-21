Первая в ЕС: Венгрия зарегистрировала "Спутник V"

Венгрия стала первой в Евросоюзе страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), при содействии которого была разработана вакцина.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI)", – сказано в сообщении фонда.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил важность решения венгерских властей. Оно "демонстрирует высокую оценку безопасности и эффективности вакцины на уровне более чем 90 процентов", сказал Дмитриев.

В РФПИ уточнили, что применение российского препарата было официально разрешено в стране в рамках ускоренной процедуры. Ранее аналогичным образом вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в ряде стран, в том числе в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире и других.

В Венгрии помимо российской вакцины зарегистрирован препарат фармкомпании AstraZeneca. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра страны Виктора Орбана. По данным агентства, в четверг, 21 января, глава МИД Венгрии Петер Сийярто отправится в Москву для обсуждения вакцины.

"Спутник V" – первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса. Ее разрешили к применению 11 августа. Большинство прививок в рамках массовой вакцинации в России делают этим препаратом.