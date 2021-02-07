"Спутник V" окончательно одобрен в Венгрии

Венгерский национальный центр здравоохранения окончательно одобрил к использованию российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Ведомство завершило необходимые исследования препарата. В результате было установлено, что российская вакцина "соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества препарата и подходит для использования на людях", сообщил министр социальных ресурсов Венргии Миклош Кашлер в Facebook.

Таким образом, сейчас в Венгрии одобрены к применению четыре вакцины от коронавируса: препараты от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, и AstraZeneca, а также "Спутник V".

Всего же применение российской вакцины одобрено в 21 стране мира.