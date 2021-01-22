Еврокомиссия подтвердила право Венгрии на покупку "Спутника V"

Еврокомиссия подтвердила право Венгрии закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Как передает ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

Он подтвердил, что Будапешт, как член Евросоюза, имеет право купить вакцину, произведенную за пределами ЕС, однако Еврокомиссия настаивает на том, что все вакцины должны быть сертифицированы.

В то же время сотрудник министерства здравоохранения Германии Себастиан Гюльде отказался рассуждать на тему – есть ли у "Спутника V" шансы в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).

При этом представитель EMA Алессандро Файя рассказал о том, что разработчик вакцины "Спутник V" подал в ЕС запрос на научное консультирование, что представляет собой предварительный этап процедуры допуска на рынок Европы.

21 января немецкий канцлер Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложила для подготовки заявки "Спутника V", услуги федерального института имени Пауля Эрлиха, который занимается биомедицинскими лекарственными средствами и вакцинами.