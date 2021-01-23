Венгрия первой в Европе зарегистрировала "Спутник V"

Венгрия получит два миллиона доз "Спутника V" и начнет вакцинацию уже в феврале. В Еврокомиссии отметили – любая европейская страна вправе вести переговоры с производителями, чьи вакцины ЕС не закупает централизованно, то есть с Россией и Китаем.

В антиковидных масках с венгерским флагом. Вот так прибыла делегация из Будапешта на переговоры в Москву. Разговор начался, кажется, еще до официального протокола. Потому что ситуация требует действий. В Венгрии 100-150 летальных случаев от COVID-19 ежедневно. Страна хочет ускорить темпы вакцинации, вот Будапешт и обратился к Москве.

"Наше ведомство одобрило применение вакцины и разрешило применение в Венгрии. Из-за медленных доставок вакцины мы были выгружены найти новый источник быстрых поставок надежной вакцины. Для меня большая радость сообщить, что мы заключили договор. Россия будет поставлять вакцину в Венгрию в три этапа", – говорит глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Первую партию вакцины отправят в Будапешт в ближайшие 30 дней. Всего Венгрия рассчитывает получить около двух миллионов доз, чтобы сделать прививку двухкомпонентным "Спутником V" смогли около миллиона жителей страны. Венгерские эксперты уже и в центре им. Гамалеи побывали, увидели производство.

"РФПИ и венгерская сторона подписали контракт о поставке вакцин в Венгрию. Этому предшествовала кропотливая работа экспертов и венгерской стороны, и российской стороны. Венгерские эксперты посетили и институт Гамалеи, и познакомились с клиническими исследованиями, проводимыми в РФ. Провели тщательную инспекцию производственных площадок на соответствие правилам. Также первые дозы, поставленные в декабре, прошли экспертизу в Венгрии", – рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Официальный Будапешт и правда спешит получить "Спутник". Национальный институт фармакологии временную лицензию для российской вакцины выдал накануне, а уже сегодня Глава МИД Венгрии Петер Сийярто за столом переговоров с Сергеем Лавровым.

"Новым направлением нашего сотрудничества по необходимости стала борьба с коронавирусной инфекцией, и сегодня, как я понимаю, у вас была очень полезная встреча с министром здравоохранения Мурашко и с президентом фонда прямых инвестиций. По итогам встречи подписаны важные документы. Для вас очень важны были договоренности с российской стороной, чтобы мы смогли из независимого источника в больших объемах приобрести соответствующие медицинские препараты. Как вы упоминали, мы действительно уже получили экземпляр договора соглашения подписанного российской стороной", – говорит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Венгрия первая из Евросоюза официально разрешила применение российской вакцины на своей территории. Сегодня "Спутник V" зарегистрирован в 12 странах – в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, в Азии, и теперь – в Европе.

"Для зарубежных поставок мы в основном будем использовать наших производителей в Индии, Бразилии, Корее, Китае. И они уже начали производить нашу вакцину, поэтому это без всякого ущерба для россиян. В ближайшее время мы ожидаем возможную регистрацию в Мексике, которая сосед США, и в ряде других стран", – говорит генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Пристально смотрит на российскую вакцину и арабский мир. Эмираты ее уже проверили на своих добровольцах 26 национальностей. И вот "Спутник V" одобрен и там, где медицина на высоком уровне. А это еще один стоп-сигнал коронавирусу.