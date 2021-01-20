У "Спутника V" есть шанс быть зарегистрированным в Европе

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" в итоге будет зарегистрирована в Европе.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24", подчеркнув, что такой вывод он делает из того, что у отечественных вакцин есть много преимуществ перед иностранными.

Чижов заявил также, что часто вопрос регистрации вакцин блокируется не только из-за конкуренции между ними, но и по политическим причинам.

Постпред выразил сожаление по поводу того, что пандемия COVID-19 дала человечеству уникальный шанс объединить свои усилия в борьбе с болезнью, но к сожалению, он был упущен.