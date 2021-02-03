ЕС может одобрить "Спутник V" уже в феврале

Уже в ближайшее время в ЕС могут разрешить применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Руководитель ведомства обратил внимание на то, что документы на одобрение уже поданы в Европейскую медицинскую ассоциацию. Она является европейским регулятором. Процесс рассмотрения, по словам Дмитриева, может занять февраль – начало марта.

Накануне один из ведущих научных журналов мира The Lancet высоко оценил эффективность "Спутника V". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность данной публикации. По его словам, это свидетельствует об оправданности ускоренной регистрации препарата.