Будьте здоровы: "Спутник V" долетел до Евросоюза

У добровольцев не было даже повышенной температуры – это результаты клинических исследований третьей антиковидной российской вакцины от научного центра имени Чумакова. Первая фаза завершена. Есть и результаты второй, пока предварительные, но полностью положительные.

"У нас только предварительный этап 32 добровольца – мы проанализировали, получили положительный результат и передали документы в Минздрав. В середине февраля, если и когда нам разрешат, мы сможем предоставить образцы на контроль. Это займёт месяц. В середине марта по положительном разрешении возникнет период, при котором в случае положительного решения будет разрешён гражданский оборот", – сообщает Айдар Ишмухаметов, гендиректор федерального научного центра им Чумакова.

До этого ещё экспертиза и решение вопроса о государственной регистрации, говорят в Минздраве. Параллельно центр им. Чумакова готовит производственную площадку, чтобы выпустить образцы.

"Если Минздрав одобрит и произведёт экспертную оценку, мы ждём в середине февраля. В этот же период мы должны предоставить Росздравнадзору образцы для выходного контроля – свою партию вакцины, которая готовится", – добавил Айдар Ишмухаметов, гендиректор федерального научного центра им Чумакова.

Сейчас самое время сделать прививку, говорит глава Роспотребнадзора Анна Попова. Выявленных случаев в России становится меньше, но откладывать вакцинацию не стоит.

"В этой инфекции очень страшно, что мы не можем прогнозировать, как будет протекать болезнь. Легко, средней тяжести или в реанимации. Поэтому ждать момента заболевания не стоит. Решать принять решение нужно сегодня. В Российской Федерации это возможно, в ряде стран это недоступно. У нас можно сделать и это нужно сделать", – считает Анна Попова.

Тем временем "Спутник V" уже ждут в самых разных частях планеты – от Аргентины до Туркменистана. Сегодня Венгрия, первая из стран Евросоюза, после всесторонней оценки препарата экспертами, официально разрешила применение вакцины на своей территории.

Не стали преградой даже многочисленные фейки о том, что страна якобы отказалась от "Спутника" из России.

"В канун Нового года пытались бросить фейковые новости, что Венгрия якобы отказалась от российской вакцины. Она не отказалась, она зарегистрировала и действительно мы сумеем уже в феврале начать сначала не очень большие поставки, но начать сотрудничать с Венгрией, потому что, безусловно, приоритетна вакцинация россиян, но россияне видят, что ведущие страны мира признают, что "Спутник" – одна из наиболее безопасных вакцин в мире, несмотря на политические аспекты", – заявил Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.

Вот и Германия, несмотря на политические аспекты, задумалась о сотрудничестве "Москва – Берлин" при производстве вакцины.

"У России есть вакцина "Спутник V". Я считаю, что при всех политических расхождениях в пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах. Я сказала, что условием для использования и производства вакцины в ЕС является допуск европейского агентства по лекарственным препаратам. Россия сейчас обратилась в ведомство. Я предложила, чтобы немецкий институт Эрлиха поддержал Россию на этом пути, которого требует агентство", – заявила Ангела Меркель, канцлер ФРГ.

А вот такие заголовки сегодня появились на страницах арабских изданий: "Эмираты одобрили российскую вакцину "Спутник V". Заявление крайне значимое, говорят эксперты, учитывая, что ОАЭ проводили своё исследование русского препарата. Во время клинической фазы вакцину проверяли на добровольцах 26 национальностей. И крайне успешно.

"Интересно, что Европа и Ближний Восток одновременно одобряют нашу вакцину. То, что Эмираты делают это на основе своих собственных исследований, многие считали, что РФ будет закрыта, не будет проводить клинические испытания за рубежом, но нет, мы показали полную открытость, поэтому, безусловно, союз с Эмиратами по вакцине крайне важен, это сигнал всем другим арабским странам о том, что у нас одна из лучших вакцин в мире", – считает Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.

При этом сфокусированы разработчики отечественных вакцин именно на российском потребителе, у которого выбор становится все шире: "Спутник", "ЭпиВакКорона" или вакцина научного центра им. Чумакова – три препарата, которые помогут получать антитела, сформировать коллективный иммунитет и заставить ковид наконец-то остановиться.