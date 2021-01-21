Дмитриев: "Спутник V" эффективен, безопасен и легко доступен

О мировом признании российской вакцины мы поговорили с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

- Венгрия – первая из европейских стран, зарегистрировавшая российскую вакцину "Спутник V", хотя министр иностранных дел Венгрии говорил, что на страну оказывается давление из Евросоюза с тем, чтобы они не регистрировали. Теперь можно ожидать крупные поставки российской вакцины в Венгрию?

- Да, безусловно. Это важнейшая регистрация, это эпохальное событие, потому что это первая страна Европейского союза, которая несмотря на все политические аспекты признала, что вакцина "Спутник V" – одна из лучших в мире, имеет эффективность 90% и выше и основана на очень безопасной платформе. Поэтому, безусловно, это важнейшее событие, и оно особенно интересно потому, что как раз в канун нового года пытались вбросить фейковые новости, что Венгрия якобы отказалась от российской вакцины. Она не отказалась, она ее зарегистрировала, и действительно мы сумеем уже в феврале начать сначала не очень большие поставки, но начать сотрудничать с Венгрией.

- А в Евросоюзе в целом когда можно ожидать регистрации "Спутник V"? И можно ли ожидать это? Вы ведь начали этот процесс?

- Вы знаете, европейская регистрация, думаю, займет какое-то время, потому что в феврале мы начнем присылать дополнительную информацию на запрос европейского регулятора. Но уже, что важно, "Спутник V" зарегистрирован в 12 странах, и мы фактически являемся одним из лидеров в мире по количеству регистраций, причем это регистрация в Латинской Америке, в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии, в Европе – очень широкий спектр стран. Поэтому мы посмотрим, насколько в Европе преобладает желание спасти своих граждан от ковида, а для этого необходимо много различных вакцин, или все-таки политические попытки сдержать Россию. Но, безусловно, наш фокус – на вакцинации россиян, и для россиян важно, что другие страны одобряют нашу вакцину. Они видят тот спрос, который существует на вакцину "Спутник V" в мире.

- Сегодня же "Спутник V" зарегистрировали и в Объединенных Арабских Эмиратах – это, по сути, ворота во все страны Персидского залива. Можете рассказать, как с Эмиратами шли переговоры?

- Да, безусловно, Объединенные Арабские Эмираты – это тоже очень важное одобрение, и оно важно не только потому, что Эмираты – это очень уважаемая система здравоохранения в мире, не только потому, что это лидер общественного мнения на Ближнем Востоке по многим вопросам, но и потому, что Эмираты делали отдельно исследования нашей вакцины у себя, и проверяли нашу вакцину на 26 национальностях, которые живут в Эмиратах, в рамках клинических испытаний, которые прошли крайне успешно. Многие считали, что Россия будет закрыта, не будет проводит клинические испытания за рубежом. Но нет, мы показали полную открытость, поэтому союз с Эмиратами по вакцине крайне важен, это сигнал всем другим арабским странам о том, что у нас одна из лучших вакцин в мире, и Объединенные Арабские Эмираты, как вы знаете, это очень богатая страна, она может выбирать, какие вакцины выбирать, и то, что ставка сделана именно на "Спутник V", крайне важно для всего региона.

- А вы можете сейчас сказать, сколько доз российской вакцины вы уже поставили в разные страны мира?

- Знаете, наш фокус – на вакцинации россиян, поэтому все эти регистрации, первоначальные поставки пока носят очень ограниченный характер. Для зарубежных поставок мы в основном будем использовать наших производителей в Индии, в Бразилии, в Корее, в Китае, и они уже начали производить нашу вакцину. Безусловно, это все без всякого ущерба для россиян. Наоборот, это ответ для многих соотечественников, которые первоначально сомневались и спрашивали: "А будет ли наша вакцина принята в мире?" Мало того, в ближайшее время мы ожидаем возможную регистрацию и в Мексике, которая, как вы знаете, является соседом Соединенных Штатов, и в ряде других стран.

- А вы можете подробнее рассказать, где уже производится российская вакцина за пределами самой России? Сколько там производится доз? И как?

- Мы более детально эту информацию дадим в конце февраля, но у нас есть больше пяти производственных площадок в Индии, у нас есть одна площадка, которая уже объявила, что она произведет 150 миллионов доз вакцин, в Корее. В Китае три компании. В Бразилии – это объявленная компания Uniao Quimica, которая также активно работает. То есть, это ведущие фармкомпании в своих странах.

- К слову, сегодня российский Минздрав утвердил новые правила хранения "Спутник V". Оказывается, ее даже не надо замораживать, она может храниться в обычных холодильниках.

- Это важнейший этап, и если посмотреть с точки зрения себестоимости, то наша вакцина – одна из самых доступных в мире. Она на 50-70% дешевле американских аналогов. Это и логистика доставки. Для тех же американских вакцин необходима температура в -70°, которая является очень дорогой для доставки. Поэтому +2°…+8 ° – это тот режим, который доступен для всех стран в мире, и у нас уникальная комбинация – мы единственная вакцина в таком температурном режиме, которая имеет эффективность более 90%. И вот эта комбинация высокой эффективности, безопасности и легкой логистики – это то, что мы продумывали с самого начала как один из главных критериев успеха нашей вакцины в мире.

- Вы с AstraZeneca договорились исследовать возможное совместное применение вакцин. Когда на практике это исследование начнется?

- Да, мы уже согласовали протокол начала клинических исследований и ожидаем, что в ближайшее время они начнутся. Одной из первых стран, возможно, будет, в том числе, Саудовская Аравия, который тоже очень интересный, позитивный партнер России. Поэтому мы активно взаимодействуем, в том числе, и по партнерствам. У нас есть наша основная вакцина "Спутник V", мы также будем производить однокомпонентную вакцину "Спутник V-light", это наш первый укол. И этот "Спутник V-light" может комбинироваться с другими вакцинами, в том числе, и с AstraZeneca. Поэтому очень продуманно подходим и к нашим продуктам, и к нашим партнерствам с другими производителями вакцин. И, безусловно, весь мир отметил успешное партнерство с AstraZeneca, как пример партнерства с британско-шведской компанией вне политики.