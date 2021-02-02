Дмитриев: Россия играет важнейшую роль в борьбе с COVID-19

Один из ведущих научных журналов мира The Lancet высоко оценил итоги третьей фазы клинических испытаний российской вакцины "Спутник V". Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию.

- Здравствуйте, Кирилл! Поздравляем вас с этой публикацией. Что она значит для международного признания вакцины?

- Это действительно важнейшее событие, потому что The Lancet – это самый уважаемый журнал в этой сфере в мире. Мы видим также комментарии от ведущих учёных США, Европы, других регионов, которые показывают, что "Спутник-V" – это одна из лучших вакцин в мире. И речь идёт не только об эффективности – более 90%, но и о том, что она более доступна, о том, что её легче транспортировать. Это действительно переломный момент, и все те критики, которые раньше критиковали российскую вакцину, они спрятались, их нигде нет. А есть международное признание российской вакцины, и сегодня это одна из главных новостей в мире.

- Да, эта новость тем более так расходится, что мы привыкли, нам об этом много говорили и многие у нас даже так считают, что Россия – это страна-бензоколонка, что последнее, что у нас и было великого, это было в советское время и это было как-то связано с оборонкой, и, мол, гордиться нечем, можем только газ поставлять с нефтью. И вот, оказывается, что в прямом смысле российские учёные спасают весь мир. Хотя казалось, что это невозможно, науки нет. Вот скажите, как это стало возможным?

- Ну, вы знаете, действительно, очень важно гордиться Россией, гордиться российскими достижениями. Это, безусловно, потрясающие достижения российских учёных, в первую очередь института Гамалеи, академика Гинзбурга, профессора Логунова, их замечательной команды. Но, безусловно, это также и очень чёткое достижение, и президента, председателя правительства, правительства, которые тоже активно сподвигают Россию к борьбе с ковидом. Мэрия Москвы, например, сыграла здесь тоже ключевую роль, потому что они профинансировали вот эту фазу три исследований. Соответственно, Сергей Семёнович Собянин и Анастасия Владимировна Ракова очень помогала. Поэтому это некая такая командная важная работа, где важны все детали. От учёной составляющей, до того, что мы построили партнёрство по производству вакцины в различных странах. Мы создали научный совет для вакцины, куда входят ведущие учёные мира, которые понимают науку нашу и к ней позитивно относятся. Поэтому, действительно, очень масштабный проект, проект, которым надо гордиться. Вакцина зарегистрирована уже в 16 странах, к концу следующей недели их количество будет гораздо больше. Это показывает то, что Россия производит важнейшие решения для мира, и если к ней относиться по-партнёрски и взаимодействовать качественно, то Россия играет очень важную роль и в борьбе с пандемией и в решении других ключевых проблем мира.

- Да, и тут надо понимать, что всего по пальцам двух рук можно пересчитать тех, кто может хоть как-то создавать вакцины, а ваша ещё и входит в топ-3 или в топ-2 самых эффективных в мире, верно?

- Да. В мире всего три вакцины с эффектом более 90% – "Спутник V", Pfizer и Moderna. Есть вакцины с эффективностью менее 90%, например, AstraZeneca и ряд других. "Спутник V" готов с ними тоже работать, чтобы повышать их эффективность. Поэтому это партнёрский подход, и очень важно, что те критики, которые критиковал российский подход с самого начала, просто вынуждены признать своё поражение. Потому что Россия всё сделала правильно, зарегистрировав вакцину в августе, привив большую часть людей, которые были в группах риска в сентябре, в октябре, и мы действительно создали одну из лучших вакцин в мире, что признано уже всем миром.