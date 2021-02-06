"Спутник V" может спасти Европу от дефицита вакцин

Публикация в "Ланцете" стала важным шагом на пути к мировому признанию "Спутника V". В статье черным по белому было написано, что препарат работает, российская вакцина обеспечивает формирование иммунитета против COVID-19 на продолжительное время. Это уже научно доказанный факт. Результаты исследования третьей фазы показывают, что вакцина на 91,6% эффективна против коронавирусной инфекции.

"Спутник" безопасен, прививка хорошо переносилась пациентами. Из почти 20 тысяч участников вакцинированной группы лишь 45 человек, это всего 0,3 процента, сообщили о неких нежелательных явлениях. Однако все из них были признаны не связанными с вакциной.

"Россия в части вакционологии в последний год показала себя очень хорошо. Я надеюсь, что это не последняя вакцина, и мы получим еще очень эффективные, с хорошими свойствами российские вакцины. И те подходы, которые мы сейчас отработаем на российских вакцинах, возможно, лягут в основу производства других иммунобиологических или просто биологических лекарственных препаратов", – прокомментировал Николай Крючков, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, иммунолог, кандидат медицинских наук.

Еще один важный аспект, отраженный в исследованиях, – уровень антител, нейтрализующих вирус. У прошедших вакцинацию "Спутником" он в 1,5 раза выше, чем у тех? кто переболел ковидом. Сейчас российская вакцина входит в тройку самых эффективных вакцин в мире.

По сравнению с препаратами "Пфайзер" и "Модерна" отечественная разработка обладает серьезным преимуществом – "Спутник" не надо замораживать в отличие от конкурентов. "Модерна" хранится при минус 20, "Пфайзер" – при минус 70, а для хранения "Спутника" подходит обычный холодильник с температурой от плюс 2 до плюс 8. Безусловно, это огромный плюс для транспортировки препарата. Нельзя забывать и о цене российской вакцины – меньше 10 долларов. Зарубежные конкуренты дороже в два, а то и в четыре раза.

После публикации в "Ланцете" голоса скептиков и критиков, в основном западных, стихли. Сейчас становится очевидно, что нападки, переходящие в откровенную информационную атаку на "Спутник", вряд ли опирались на науку, скорее всего, они имели политическую и экономическую подоплеку.

"Продолжают играть против России, не позволяя ей на гуманистическом поле набрать очков. Из нас же сейчас делают врага номер один всего человечества, и вдруг мы вакцину предлагаем всем: "Пожалуйста! На здоровье!" Но как-то не вяжется схема. Либо вариант какой-то злокачественной игры Запада, который хочет через фармакологию получить какие-то сверхприбыли, если это переводить в бизнес-логику, а не политическую", – отметил Леонид Крутаков, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Сегодня прорыв российских ученых удостаивается самых лестных слов на Западе. Положительно оценил публикацию о "Спутнике V" президент Франции Эммануэль Макрон. Официальный Мадрид заявил о готовности использовать российский препарат в Испании. А канцлер Германии Ангела Меркель публично заявила о готовности Берлина помочь в европейской регистрации российской разработки.

Изменение риторики происходит на фоне серьезного дефицита вакцин в Европе. Еврокомиссию критикуют за нерасторопность в переговорах с производителями и неудовлетворительные контракты. Темпы вакцинации уже затормозились в Мадриде и Париже. Нехватка препаратов приведет к более длительным локдаунам и, возможно, большей смертности.

В настоящий момент самые влиятельные СМИ Европы буквально забрасывают своих читателей позитивными публикациями о "Спутнике V". По всей видимости, российский препарат будет играть существенную роль в вакцинации населения Евросоюза.