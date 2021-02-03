"Спутник V" выходит на новые орбиты: на Западе изменили мнение о российской вакцине

Западные СМИ, ранее критиковавшие наши разработки, признали эффективность российской вакцины. А тем временем "Спутник V" уже зарегистрировали в Северной Америке.

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" сегодня зарегистрировали Мексика и Никарагуа. Регистрация препарата в Индии ожидается в феврале-марте. Помимо России и стран ближнего зарубежья "Спутник V" также одобрен к применению в странах Латинской Америки, Азии, Африки и Европы – в Венгрии и Сербии.

По словам министра здравоохранения Испании, страна открыта для использования российской вакцины против коронавируса, если это будет разрешено европейским регулятором в области лекарственных средств. Такая же позиция и у властей Финляндии. Главный инфекционист Латвии назвал "хорошими" результаты исследования российской вакцины. По словам министра здравоохранения ФГР, Евросоюз обсуждает на самых разных уровнях с Россией возможное производство и допуск "Спутника V".

"Мы будет сердечно приветствовать любого, кто запросит регистрацию от Европейского агентства по лекарственным препаратам. Я говорила об этом с российским президентом, мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине. Любая вакцина приветствуется в Европейском союзе, но будут допущены лишь те, которые предоставят агентству необходимые данные", – заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Ангела Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине "Спутник V", обнародованные в журнале Lancet. Накануне в этом авторитетном международном издании были опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований препарата. Эффективность "Спутника V" превысила 91%. Лишь три вакцины от COVID-19 в мире показывают такую же эффективность. Иммунитет после прививки "Спутником V" иногда может быть даже в 1,5 раза выше, чем после перенесенного заболевания.

"Публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины и которая, в том числе, подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в Российской Федерации. В самое ближайшее время имеется в виду наладить производство вакцины и в зарубежных странах, что позволит удовлетворить потребности все большего количества стран в этой вакцине", – сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Присматриваются к российскому "Спутнику V" уже и в тех европейских странах, где не смогли быстро разработать свою вакцину от коронавируса. Президент Франции сообщил, что отправил в Россию ученых с научной миссией, и переговоры с российской стороной он оценивает как позитивные.

"Сегодня мы видели публикации, которые указывают на высокую эффективность вакцины "Спутник V". Но мы не можем распространять ее во Франции, пока российский производитель не отправил разрешение о выходе на рынок нашим властям. Это нормально, это вопрос санитарной безопасности. Как только это произойдет, в короткие сроки европейские органы и национальные власти (стран ЕС) в независимой манере рассмотрят с научной точки зрения эту вакцину. И в зависимости от этих результатов и доказательств мы ее утвердим или нет. Надо понимать, что это не политическое решение, это научное решение", – объяснил президент Франции Эммануэль Макрон.

В Российском фонде прямых инвестиций полагают, что европейским странам будет сложно отойти от политического аспекта в этом вопросе, и рассчитывают получить регистрацию ЕС в ближайшие месяцы.

"У нас есть электронный талончик, который подтверждает, что наша заявка получена. Что очень важно, комментарии Макрона также подчеркивают, что "Спутник V" может применяться в Европе при получении необходимых одобрений. Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором. Процесс рассмотрения, я думаю, может занять февраль, может быть начало марта. Но, безусловно, на такое одобрение мы подали, и мы очень тесно сотрудничаем с Францией", – сообщил Кирилл Дмитриев, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций.

Кардинально поменялась риторика и в западных СМИ. Например, Wall Street Journal поясняет, что разработка российской вакцины "подверглась критике за неприличную поспешность", но результат исследований, описанный в журнале, "ясен, и научный принцип вакцинации продемонстрирован". Times пишет, что причин для подозрений в отношении вакцины нет – российские ученые применяли "проверенную технологию, которая использовалась для многих экспериментальных вакцин". Что нам еще нужно, спрашивает обозреватель Washington Post и перечисляет достоинства российского препарата: хороший профиль безопасности, эффективность более 90% для всех возрастных групп, 100-процентная эффективность против тяжелого течения заболевания или смерти, возможность хранения в холодильнике и низкая стоимость. Ну, конечно, более эмоциональны итальянцы: "Италия, приобрети вакцину "Спутник V", нельзя терять время!"

Отреагировали на публикацию данных об эффективности "Спутника V" и другие компании-производители вакцин. В AstraZeneca заявили, что данные о такой высокой эффективности воодушевляют. Руководство компании надеется, что предварительные результаты исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca появятся в ближайшие месяцы. Между РФПИ, центром Гамалеи и компанией AstraZeneca подписан меморандум о взаимодействии. Стороны сотрудничают и проводят исследования комбинированного препарата: одного из компонентов "Спутника V" и вакцины, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

"С AstraZeneca мы планируем начать первые клинические испытания на следующей неделе, уже поданы соответствующие документы на одобрение клинических испытаний в ряде стран, в том числе в Азербайджане. Мы надеемся получить это одобрение в ближайшее время, и уже на следующей неделе осуществить первый укол совместной вакциной. Это важно как пример партнерства между Россией и другими странами по вакцине", – объяснил Кирилл Дмитриев, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций.