Минздрав Никарагуа зарегистрировал "Спутник V"

В Никарагуа зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается на официальном сайте препарата со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), при содействии которого создавалась вакцина.

"Спутник V" одобрен в 18 странах, и это число постоянно растет, – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. – Высокая эффективность, безопасность, легкость транспортировки и доступная цена позволяют регуляторам по всему миру включать "Спутник V" в национальные портфели вакцин ".

Сообщается, что власти Никарагуа зарегистрировали российский препарат по ускоренной процедуре, без проведения дополнительных клинических исследований. Эта страна стала шестой в Латинской Америке, где разрешили использовать "Спутник V" для вакцинации населения.

Ранее авторитетное медицинское издание The Lancet опубликовало статью, посвященную результатам клинических исследований "Спутника V". Журнал отметил эффективность и безопасность препарата. Как заявил в среду, 3 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, эта публикация подтвердила оправданность ускоренной регистрации вакцины.

Из латиноамериканских стран "Спутник V" зарегистрировали, в частности, Аргентина, Боливия и Венесуэла, в Европе это сделали Белоруссия, Венгрия и Сербия.