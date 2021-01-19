"Спутник V" шагает по планете: в Никарагуа решили закупить российскую вакцину

Еще одна страна хочет приобрести российскую вакцину. Власти Никарагуа ведут активные переговоры c Москвой. Уже подписали первичные документы для обмена информацией о препарате и начали обсуждать технические вопросы поставок. Об этом сообщил торговый представитель России в Никарагуа.

Дипломат напомнил, что "Спутник V" уже решили применять в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае. И всё больше стран региона интересуются препаратом российского производства.

Между тем, Казахстан решил начать вакцинацию российским "Спутником V" раньше срока. Об этом заявил министр здравоохранения республики на заседании правительства.

Во вторник местная фармкомпания планирует подписать договор с Российским фондом прямых инвестиций на поставку первой партии препарата. Это 20 тысяч доз, уточняет телеканал "Россия 24". Уже завтра власти могут выдать разрешение на ввоз "Спутника" и с первого февраля приступить к вакцинации.