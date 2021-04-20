Первая партия "Спутника V" произведена в Аргентине

Аргентина первой в Латинской Америке начала производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

В Аргентине уже произведена первая партия препарата. Полномасштабное производство вакцины, как ожидается, начнется в июне текущего года.

Аргентина — это первая страна из Латинской Америки, официально зарегистрировавшая на своей территории "Спутник V". Уже в декабре прошлого года граждан государства стали вакцинировать российским лекарством.

В дальнейшем препарат, произведенный в Аргентине, может быть экспортирован в страны Центральной и Латинской Америки.

20 апреля стало известно, что использование "Спутника V" одобрили власти Непала.

Накануне сообщалось, что эффективность российского препарата увеличилась до 97,6 процента.