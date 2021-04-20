Непал разрешил использовать "Спутник V"

Власти Непала одобрили использование в чрезвычайных ситуациях российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на соответствующее решение непальского регулятора.

С января 2021 года в Непале началась вакцинация населения препаратом AstraZeneca, но потом из-за нехватки доз процесс приостановили.

"Спутник V" зарегистрирован в 60 государствах и по количеству полученных одобрений госрегуляторами занимает второе место в мире. По результатам анализа данных 3,8 миллионов привитых россиян эффективность вакцины составила 97,6%.