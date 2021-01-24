"Спутник V" будут экстренно использовать в Пакистане

Власти Пакистана дали разрешение на экстренное использование российской вакцины "Спутник V", передает РИА Новости со ссылкой на пакистанское издание Dawn.

Российская вакцина стала третьей, одобренной для экстренного использования. Ранее одобрение получили вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinopharm. Импортом "Спутника V" займется пакистанская фармацевтическая компания AGP.

Накануне в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что Турция будет производить вакцину "Спутник V" – соглашение уже подписано. Потенциальный объем производства – миллионы доз в год, поставки будут осуществляться как на внутренний турецкий рынок, так и в другие страны.